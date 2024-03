Arrivano buone notizie per Simone Inzaghi dall'allenamento odierno andato in scena ad Appiano Gentile, a tre giorni dall'impegno in campionato con il Genoa: Marcus Thuram e Francesco Acerbi, infatti, corrono verso il ritorno in gruppo che dovrebbe arrivare nella giornata di domani. Migliorano anche le condizioni di Hakan Calhanoglu che punta a tornare a disposizione del tecnico piacentino per Bologna-Inter di sabato 9 marzo. Per Davide Frattesi, infine, l'allarme è rientrato: l'ex Sassuolo sta bene, tanto che non sono stati necessari esami di controllo per valutare l'infortunio subito dopo il gol segnato all'Atalanta. Lo riporta Sky Sport.

