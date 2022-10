Torna la difesa dei titolarissimi e conferma per il centrocampo: queste le informazioni che arrivano direttamente da SkySport24 per quanto riguarda la formazione dell'Inter in vista del match di domani a Firenze. Secondo la redazione sportiva del canale satellitare, Inzaghi ha in mente di confermare De Vrij e rilanciare Bastoni dal 1', mentre in cabina di regia spazio ancora a Calhanoglu, con Asllani di nuovo in panchina.

PROBABILE INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro.