Sono ore decisive per l'approdo all'Inter di Benjamin Pavard. Nonostante le parole pronunciate oggi da Thomas Tuchel abbiano fatto sorgere qualche preoccupazione, il club resta ottimista per l'arrivo del difensore. Come riportato da Sky Sport, gli agenti del francese hanno garantito all'Inter che il calciatore arriverà. Si attende solamente che il club bavarese chiuda per l'arrivo del sostituto, che potrà essere Trevoh Chalobah dal Chelsea o quakcun altro. L'Inter spera per lunedì di poter mettere il calciatore a disposizione di Simone Inzaghi.