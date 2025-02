Da Fiorentina a Fiorentina. E dopo il clamoroso 3-0 del Franchi dello scorso giovedì, l'Inter s'appresta a preparare la sfida di lunedì ancora contro la squadra di Raffaele Palladino. Federico Dimarco, che già a Firenze aveva l'influenza, non si è ancora ripreso dalla febbre e non ha preso parte all'allenamento di oggi.

Così fa sapere Sky Sport che parla di lavoro a parte anche per Correa, che però domani dovrebbe tornare a lavorare parzialmente con il resto dei compagni. La squadra di Inzaghi infatti tornerà ad allenarsi domani mattina ad Appiano Gentile, dove i nerazzurri si ritroveranno anche lunedì mattina per l'allenamento di rifinitura. Per domani sera non è previsto alcun ritiro.

