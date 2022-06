La trattativa per il clamoroso ritorno di Romelu Lukaku all'Inter è pronta a entrare nella 'fase 2'. Stando a quanto raccontato dai colleghi di Sky Sport, dopo il primo contatto ufficiale andato in scena ieri tra il club nerazzurro e il Chelsea, definito positivo dalle parti, oggi o domani sono previsti degli aggiornamenti per approfondire il discorso economico del prestito oneroso, l'opzione più credibile messa sul tavolo delle contrattazioni.