Dopo averlo definitivamente tolto dal mercato, l'Inter non vuole perdere tempo e punta a blindare quanto prima Milan Skriniar, il cui attuale contratto andrà in scadenza a giugno 2023. Secondo Sky Sport, il club nerazzurro vuole partire con le trattative per il rinnovo già in questi giorni, senza aspettare la fine della campagna acquisti (RILEGGI QUI LA NOSTRA ESCLUSIVA). Il club già parlato col giocatore, vuole fare un'operazione stile Lautaro Martinez o Nicolò Barella.