Dopo l'incontro di oggi tra il club nerazzurro e l'entourage di Paulo Dybala, secondo quanto asserisce Gianluca Di Marzio durante la puntata odierna di Calciomercato L'originale su Sky Sport, l’Inter sembrerebbe aver in pugno l'argentino. Marotta and co hanno avanzato la prima offerta ufficiale per la Joya di 5,5 milioni di euro più bonus, offerta ancora lontana dalla richiesta del giocatore, che ha però espresso grande volonta di vestire la maglia della Beneamata. Secondo quanto risulta all'emittente televisiva dunque, c'è grande voglia di chiudere la trattativa e quasi sicuramente si troverà un’intesa tra le parti.