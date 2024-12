Terminato l'allenamento per l'Inter che all'indomani dal match vinto contro il Parma si è ritrovata ad Appiano Gentile, dove i giocatori ieri impegnati contro i ducali hanno svolto lavoro di scarico. Dalla Pinetina arrivano, come vi abbiamo raccontato anche noi di FcInterNews.it (LEGGI QUI) buone notizie che riguardano Francesco Acerbi che oggi ha svolto ancora lavoro sul campo personalizzato, ma secondo quanto svelato da Sky Sport già domani dovrebbe fare metà lavoro con il resto del gruppo e, se tutto procede secondo i pani, lunedì dovrebbe rientrare in gruppo e partire con la squadra per Leverkusen.

Questa è l’idea di Inzaghi e del suo staff che in vista della trasferta di Champions contro i tedeschi vorrebbero poter contare anche sul difensore ex Lazio, le cui condizioni sono però da verificare giorno per giorno.