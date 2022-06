Giornata intensa oggi negli uffici della sede dell'Inter, in Viale della Liberazione, a Milano, dove - nel viavai di agenti e dirigenti - si è presentato anche Simone Inzaghi, il cu rinnovo di contratto verrà ufficializzato domani. Oltre al futuro del tecnico nerazzurro, sono state definite anche alcune strategie per il mercato in entrata, compresa la controfferta formulata al Chelsea per il prestito di Romelu Lukaku sulla base di 7 mlioni di euro più bonus. Una trattativa che ha avuto la conseguenza di metterne in standby una che sembrava già chiusa, ovvero quella legata a Paulo Dybala: con l'eventuale ritorno di Big Rom a Milano, il club farà le opportune riflessioni sul suo acquisto. Riflessioni che Steven Zhang, Marotta e Ausilio faranno non appena arriverà il piccolo rilancio del Paris Saint-Germain per Milan Skriniar: sul piatto, i campioni di Francia dovrebbero mettere 60 milioni di euro pù bonus. Lo riporta Sky Sport.