L'Inter non farà mercato in entrata a gennaio. La redazione di Sky Sport riferisce che il club milanese non ha intenzione di intervenire per migliorare una rosa ritenuta all'altezza per competere in tutte le manifestazioni del 2025, come messo in chiaro pubblicamente dal presidente Beppe Marotta. In uscita il discorso non cambia: nelle scorse settimane si era parlato di un interessamento del Torino per Marko Arnautovic, voci smorzate dal campo, dove recentemente l'austriaco è risultato decisivo nella sfida in Coppa Italia contro l'Udinese segnando il gol che ha spianato la qualificazione ai quarti di finale.

