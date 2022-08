Arrivano notizie fresche da Sky Sport relativamente alle idee di formazione di Simone Inzaghi per Inter-Cremonese, in programma alle 20.45 a San Siro. Le novità partono dalla difesa, dove Alessandro Bastoni, non al top, dovrebbe far posto a Federico Dimarco; completano il tridente davanti a Samir Handanovic Milan Skriniar e Stefan De Vrij. A centrocampo, Matto Darmian dovrebbe prendersi la casella di quinto a sinistra, con Robin Gosens destinato alla panchina nelle ore in cui è diventato a sorpresa uomo mercato (forte interessamento del Bayer Leerkusen). In attacco, spazio a Edin Dzeko e Joaquin Correa, con Lautaro Martinez fuori.