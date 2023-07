Resta vivo l'interesse dell'Inter nei confronti di Holm, giocatore per il quale vorrebbe imbastire una trattativa sulla base del prestito oneroso con diritto di riscatto, idea che non scalda lo Spezia che vorrebbe cederlo a titolo definitivo. Decisive in tal senso potrebbero essere le mosse di Atalanta e Juventus, entrambe sulle orme dell'esterno svedese classe 2000, da capire infatti se le due concorrenti muovono passi più concreti.

Sottoscritto il rinnovo di Fabbian, stretta di mano avvenuta oggi tra l'Inter e il procuratore del giocatore, Minieri. Il giovane classe 2003, reduce dall'esperienza alla Reggina, potrebbe andare ancora una volta in prestito: forte l'interesse del Lecce. C’è anche il Bologna sulle sue tracce, ma i salentini restano al momento i favoriti.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!