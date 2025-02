Piotr Zielinski, al pari del lungodegente Joaquin Correa, oggi non ha partecipato alla seduta d'allenamento andata in scena alla Pinetina a due giorni da Fiorentina-Inter, recupero della 14esima giornata di Serie A, in programma giovedì sera. Il centrocampista polacco, riferisce Sky Sport, ha lavorato in palestra per una leggera sindrome influenzale, ma domani tornerà in gruppo per preparare assieme ai compagni la trasferta toscana. Dove Simone Inzaghi opererà al massimo uno o due cambi di formazione rispetto al derby.

