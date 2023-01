Il rendimento di Edin Dzeko impone importanti riflessioni in casa Inter sul contratto in scadenza del bosniaco a giugno. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la dirigenza nerazzurra prenderà in considerazione le situazioni contrattuali degli ultratrentenni con più calma e nelle prossime settimane. La strategia generale sembrerebbe essere quella di mettere sul piatto il rinnovo di un solo anno alle stesse cifre attuali percepite per non legarsi per più tempo.