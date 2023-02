Squadra che vince non si cambia. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Simone Inzaghi dovrebbe riproporre domenica sera a San Siro lo stesso undici iniziale che qualche settimana fa ha battuto il Milan a Riyad aggiundacosi la Supercoppa Italiana con un netto 0-3. Per questo Milan Skriniar dovrebbe tornare titolare in difesa, al fianco di Acerbi e Bastoni, dopo i tanti rumors di mercato.