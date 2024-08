Federico Chiesa è completamente fuori dal progetto della Juventus. Lo conferma Sky Sport all'indomani delle dure parole di Thiago Motta e nei giorni in cui continuano ad avere seguito le voci di un interesse dell'Inter per l'attaccante. Adesso toccherà al calciatore capire quale sarà l'opzione migliore per il futuro: l'ex Fiorentina vuole continuare a giocare in Champions e ad alti livelli e si sta guardando intorno insieme al suo entourage.

L'emittente ricorda che mesi fa Chiesa aveva rifiutato il rinnovo, ribadendo che non è da escludere che ora si possa arrivare alla scadenza del contratto nel 2025, opzione che accenderebbe sempre di più i radar nerazzurri. La priorità della Juventus è ovviamente di monetizzare e per questo spera di trovare una soluzione entro fine agosto.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!