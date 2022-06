In casa Inter sono giorni caldi anche in ottica uscite, con Milan Skriniar che rimane sempre il maggior indiziato a diventare il giocatore 'sacrificato' sull'altare del bilancio. Per lo slovacco, sul quale c'è sempre il forte interessamento del Psg, oggi si è mosso anche il Chelsea, che aveva già messo nel mirino un altro difensore centrale della Serie A come Matthijs de Ligt. In caso di addio dell'ex Samp, il club nerazzurro prenderà due difensori: gli obiettivi sono quelli noti, ovvero Gleison Bremer e Nikola Milenkovic. Lo riporta Sky Sport.