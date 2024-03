Approfittando dello stop del campionato, i giocatori acciaccati in casa Inter contano di recuperare il tempo perduto per rimettersi a disposizione di Simone Inzaghi in vista del rush finale di campionato. E' il caso di Carlos Augusto che, dopo aver saltato per infortunio le gare contro Atletico Madrid e Napoli, tornerà tra i convocati per la gara contro l'Empoli, in programma lunedì 1° aprile, dopo la sosta dedicata alle Nazionali. Il brasiliano lavorerà con i compagni presenti alla Pinetina dai prossimi giorni, idem Stefano Sensi. Bisognerà pazientare ancora un po', invece, per i rientri di Juan Cuadrado, atteso in gruppo tra dieci giorni, e Marko Arnautovic, indietro rispetto ai compagni di squadra. Lo riporta Sky Sport.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!