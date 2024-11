Oggi, Carlos Augusto ha lavorato a parte, in una Pinetina semi-deserta per l'assenza di 15 giocatori che hanno risposto alle chiamate delle rispettive nazionali. L'obiettivo del laterale brasiliano è tornare in gruppo a partire dalla prossima settimana, per mettersi a disposizione di Simone Inzaghi in tempo per Verona-Inter di sabato 23 novembre, alle ore 15. Lo riporta Sky Sport.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!