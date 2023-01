Nodo centrale del mercato dell'Inter è la questione legata allo slovacco Milan Skriniar, situazione ancora di limbo che semina non poche preoccupazioni in Viale della Liberazione dove è ancora attesa la risposta del giocatore dopo l'offerta di sei milioni netti a stagione. I nerazzurri attendono ma non senza fremere: in programma un incontro con gli agenti dell'ex Samp, meeting che secondo Sky Sport andrà in scena durante il mese di gennaio.

Skriniar ma non solo: situazione da definire, seppur non nell'immediato, anche quella che riguarda Romalu Lukaku. Difficile che il Chelsea prolunghi il prestito secco senza inserire un diritto o un obbligo di riscatto a determinate condizioni. Tema che Marotta e Ausilio riaffronteranno più in avanti con la dirigenza Blues. Dal canto loro, i meneghini fanno leva sulla carta vincente Lukaku: il forte interesse del giocatore a restare gioca senza dubbio un ruolo fondamentale nella trattativa che verrà imbastita con il club di Londra che ha messo sotto osservazione diversi giocatori di Inzaghi già la scorsa estate, come ad esempio Dumfries, uno dei nomi che potrebbe essere inserito nella trattativa.