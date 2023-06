Il Torino ha trovato un accordo economico con il Cagliari per una cifra pari a 8 milioni di euro per Raoul Bellanova. Che, tuttavia, non ha ancora messo la firma materiale sul contratto perché attualmente impegnato all'Europeo Under 21 con l'Italia (domani la gara decisiva contro la Norvegia per provare a centrare la qualificazione). Da capire, rivela Sky Sport, se l'ex Inter, una volta lasciata la Romania, darà effettivamente l'ok definitivo all'affare.