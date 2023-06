Non solo il rinnovo di Stefan De Vrij, secondo quanto riportato da Sky Sport ci sono da registrare importanti novità anche per quanto riguardo l'attacco nerazzurro in vista della prossima stagione. La dirigenza vuole confermare Lukaku, ma la fattibilità dell'affare verrà valutata nell'incontro imminente con il Chelsea in cui si parlerà anche di Onana e Koulibaly, che resta un obiettivo. Dzeko invece potrebbe lasciare l'Inter e il suo contratto non potrebbe essere rinnovato.