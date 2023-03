Chelsea e Bayern Monaco si chiamano fuori dalla corsa di mercato per Marcus Thuram, attaccante francese figlio d'arte che lascerà il Borussia Moenchengladbach in estate da free agent, dopo la decisione di non rinnovare il suo rapporto con i Fohlen. Lo riferisce Florian Plettenberg, giornalista di Sky Deutschland, aggiungendo che i due club non sono più interessati al suo profilo che, per la cronaca, l'Inter segue con interesse da tempi non sospetti.

