Una volta concretizzata la cessione di Marcelo Brozovic all'Al-Nassr per 23 milioni di euro, l'Inter può fiondarsi con tutte le sue forze su Davide Frattesi. Il centrocampista del Sassuolo è l'obiettivo numero uno dei nerazzurri per rinforzare il centrocampo e presto l'affare potrebbe concretizzarsi: secondo le informazioni raccolte da Sportitalia, il giorno decisivo per l'operazione sarà mercoledì.

