Prendere o lasciare: in questi minuti, secondo la redazione di Sportitalia, è arrivata sul tavolo dell'Inter l'ultima offerta assoluta per lasciar partire prima del 31 gennaio Milan Skriniar. L'Inter ha poche ore di tempo per dire sì o no ad una proposta di 15 milioni di euro, conscia anche del fatto che la situazione dello slovacco è comunque già ben delineata.