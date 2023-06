Mentre la situazione legata a Davide Frattesi vive un momento di stallo, forzatamente bloccato dall'affare Brozovic, che fa tremare i nerazzurri, l'Inter e il Sassuolo si portano avanti quantomeno sulle altre questioni in ballo. Trattasi di Samuele Mulattieri, attaccante reduce dalla bella stagione al Frosinone e direzionato verso Reggio Emilia. Secondo Sportitalia infatti, a prescindere da quelle che saranno le sorti di Frattesi, l'operazione tra nerazzurri e neroverdi per Mulattieri andrà comunque in porto: "Mulattieri andrà al Sassuolo a prescindere dall'affare che riguarda Davide Frattesi. Che, comunque, quasi certamente sarà la nuova mezzala nerazzurra" si legge.

