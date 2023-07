Secondo quanto riportato da Sportitalia, Balogun resta la prima scelta per l'attacco dell'Inter. La dirigenza nerazzurra è al lavoro per sbloccare l'affare Sommer, poi si dedicherà al nuovo centravanti: per l'attaccante dell'Arsenal è pronta un'offerta di circa 40 milioni di euro bonus compresi. Il club inglese non ha preso ancora una decisione sul futuro di Balogun che continua ad allenarsi da solo. Le alternative restano Scamacca e Beto, mentre Morata è finito fuori dai radar.