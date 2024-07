Anche i colleghi de La Repubblica confermano quanto filtra da ambienti Inter da alcuni giorni: per il ruolo di braccetto/quinto, Ricardo Rodriguez piace a Simone Inzaghi per la sua esperienza, ma l'opzione preferita dai vertici del fondo Oaktree sarebbe l’acquisizione di giocatore giovane e di prospettiva, da poter valorizzare sia a livello tecnico che economico. In mezzo a queste due vie si inserisce il polacco Jakub Kiwior, classe 2000 passato la scorsa estate dallo Spezia all’Arsenal, per il quale i dirigenti avrebbero preso i primi contatti con l'idea di prenderlo in prestito.