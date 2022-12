Dopo l'ufficializzazione dell'accordo con eBay come sponsor di manica (5 milioni a stagione), resta aperta la questione del main-sponsor di maglia. "Nonostante Digitalbits non abbia finora pagato quanto dovuto, non è escluso che fino a giugno prossimo il logo della criptovaluta continuerà a campeggiare sulle maglie della prima squadra nerazzurra - conferma Repubblica -. Il club ancora spera di portare a casa almeno parte dei quasi 18 milioni che Zytara Lab, la società che offre il servizio, deve all’Inter. Improbabile invece che la collaborazione possa andare oltre la fine di questa stagione: finito il campionato, un cambio sarà quasi certo".

Chi al suo posto? I nerazzurri scandagliano il mercato. Per ora in fumo il milione e mezzo che Digitalbits doveva versare l'anno scorso come sponsor di manica e i 16 delle prime due tranche delle quote per il 2022/23.

