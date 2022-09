Fra oggi e mercoledì, mentre molti giocatori della rosa raggiungeranno le proprie nazionali, i dirigenti dell'Inter incontreranno Simone Inzaghi per trovare soluzioni insieme. E' quanto si legge sull'edizione odierna de La Repubblica, che poi entra nel dettaglio parlando così della posizione del tecnico all'indomani del 3-1 incassato dall'Udinese: "Tradotto: Beppe Marotta non ha intenzione di dare il benservito all’allenatore che quindici mesi fa ha scelto per il dopo Conte. L’ad nerazzurro vuole mettersi a disposizione, come già successo dopo lo 0-2 contro il Bayern Monaco a San Siro, quando prese su di sé (e quindi sul club) l’onere della sconfitta, andando in tv a dire che il sogno della seconda stella è ancora vivo. Se vuole arrivare prima del Milan allo scudetto numero 20, l’Inter deve cambiare rotta", si legge.