Sono ore decisive per il futuro di Milan Skriniar, ex difensore dell’Inter che al Paris Saint-Germain sta vivendo momenti difficili e per questo vuole andare via. Al momento il suo trasferimento al Galatasaray è bloccato e il motivo lo spiega Relevo: la priorità del calciatore è infatti quella di tornare in Serie A. La Juventus lo ha seguito a lungo, ma nelle ultime ore si è aperta la possibilità di una pista al Napoli. Presto si attende una decisione definitiva.