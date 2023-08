Matteo Moretto, giornalista di Relevo, ha svelato un nome nuovo per la porta dell'Inter, club ancora alla ricerca dei sostituti di André Onana e Samir Handanovic. Si tratta di Bento Matheus Krepski, estremo difensore classe 1999 brasiliano del Club Athletico Paranaense. Un profilo a cui i dirigenti nerazzurri starebbero pensando, anche se - come vi abbiamo raccontato - sono in crescita le chance di Filip Stankovic di fare il secondo alle spalle del titolare.