E' bastata un'Inter da 6,5 in pagella per battere l'Empoli sempre più ultimo in classifica. "Dominante con giudizio, senza entusiasmare e senza rischiare. Una prova di maturità, gli scudetti si vincono anche così", il giudizio che si legge sulla Gazzetta dello Sport. Stesso voto per Simone Inzaghi: "Lascia che la squadra trovi una quadra, la gestione del risultato è accurata".

Il migliore dei nerazzurri, ovvero il match winner Federico Dimarco, merita mezzo punto in più, secondo la rosea: "Spesso fa assist, a volte segna. Il gol è bello: collo esterno all'incrocio. Motore di sinistra, spingente e 'tirante'. Spicca con lo stesso punteggio Hakan Calhanoglu. Più sotto troviamo Sommer, Pavard e Mkhitaryan. Sufficienza a tutto il resto del gruppo esclusi due attaccanti Lautaro Martinez e Marko Arnautovic.

Il Toro è il peggiore dei suoi con 5,5: "Giocare stanca, giocare sempre strema. Non è il solito, l'intesa con Thuram va e viene. In certe situazioni si incaponisce, in altre non è lucido". Bocciatura anche per l'austriaco (5,5): "Fuori dai giochi nel senso che la vede poco e quando la ottiene non ne ricava un granché. L'infortunio è preoccupante, anche perché un quinto attaccante non c'è".