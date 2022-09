È finita. Con buona pace del Paris Saint-Germain, del suo presidente e di tutto il Qatar. Milan Skriniar resta all'Inter e anche L'Equipe si deve arrendere all'evidenza. Nonostante fino a poche ore fa il quotidiano transalpino, come tanti altri, continuava a parlare di trasferimento più che possibile dello slovacco, adesso la verità amara (per Galtier e i suoi) sta emergendo. E lo conferma Loïc Tanzi, firma proprio de L'Equipe: "È finita per Skriniar. Resterà all'Inter", ha detto pochi minuti fa durante una live del suo giornale. Resta l'esigenza dei parigini di raccattare almeno un centrale, visto che nel frattempo sono state ufficializzate anche le cessioni di Diallo al Lipsia e Kurzawa al Fulham. "Se non riusciranno a trovare un difensore entro le prossime ore, Galtier farà senza", ha aggiunto Tanzi.