Grandissima delusione in casa PSG per il mancato aggancio a Milan Skriniar , primo obiettivo del club per rinforzare la difesa. Alla fine ha vinto la resistenza dell'Inter, anche indispettita dai modi e dalle uscite pubbliche dei tesserati del club parigino.

Oggi L'Equipe ricostruisce le ultime ore di una trattativa che si è trascinata per mesi. "Ieri mattina - riferisce il quotidiano transalpino - Campos ed Henrique erano ancora convinti di poter strappare lo slovacco all'Inter e riparte la trattativa. Dopo le risposte sempre negative di Marotta e Ausilio ai due colleghi, scende in campo direttamente da Doha il presidente Al-Khelafi che contatta Zhang. Muro totale anche qui, nonostante la minaccia di un assalto a Skriniar a parametro zero per la prossima stagione. Dopo tre mesi di corteggiamento, la porta si chiude definitivamente". Enorme delusione per i parigini, che erano totalmente convinti di regalare Skriniar a Galtier.