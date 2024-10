Seconda sconfitta di fila in Nations League per la Polonia di Zielinski, sconfitta per 2-1 dal Portogallo. Pratica già chiusa nel primo tempo, complici le reti di Bernardo Silva e dell'eterno Cristiano Ronaldo.

Ci prova a riaprirla proprio il centrocampista nerazzurro, partito titolare, con un bel inserimento in area di rigore e con il gol del 2-1, ma non basta. Nel finale arriva anche l'autogol di Bednarek. Zielinski è rimasto in campo per tutti i 90 minuti.