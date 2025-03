In attesa del ritorno in campo dopo il risentimento muscolare al soleo della gamba destra, Nicola Zalewski, il cui ritorno è previsto dopo la sosta della Serie A, è stato convocato dalla Nazionale polacca. L'esterno nerazzurro, ai box da quasi un mese è stato chiamato dal ct della Polonia, Michał Probierz per prendere parte agli impegni per le Qualificazioni al Mondiale 2026 in programma per il 21 e il 24 di marzo, rispettivamente contro Lituania e Malta.

Nella lista dei giocatori convocati da Probierz manca ovviamente l'altro polacco dell'Inter, Piotr Zielinski, fermo per via della distrazione rimediata al gemello mediale della gamba destra.

Selekcjoner reprezentacji Polski Michał Probierz ogłosił listę zawodników powołanych na marcowe zgrupowanie oraz mecze z Litwą (21.03) i Maltą (24.03). 🇵🇱⤵️ pic.twitter.com/DfRDBWWX8j — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) March 13, 2025

