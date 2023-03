Stefan De Vrij convocato da Ronald Koeman. Il centrale nerazzurro non era stato chiamato inizialmente dal c.t. olandese, ma un'infezione virale ha messo fuori causa ben 5 elementi della rosa (Botman, Gakpo, De Ligt, Veerman e Verbruggen) e allora l'interista, Gravenberch e Scherpen sono stati convocati considerando l'emergenza in vista del match di qualificazione agli Europei contro la Francia in programma a Parigi domani sera alle 20.45. Poi lunedì gli Oranje ospiteranno Gibilterra a Rotterdam e la selezione sarà nuovamente rivista in base ai possibili rientri degli ammalati.