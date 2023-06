Dopo la vittoria della Croazia sull'Olanda, tocca all'Italia sfidare la Spagna nella semifinale di Nations League. Sono due gli interisti schierati dal 1' dal ct Mancini per il match di Enschede: in difesa trova una maglia da titolare Francesco Acerbi, mentre a centrocampo l'intoccabile è Nicolò Barella. Panchina, invece, per Federico Dimarco e Matteo Darmian.

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Toloi, Bonucci, Acerbi; Di Lorenzo, Frattesi, Jorginho, Barella, Spinazzola; Zaniolo, Immobile.

