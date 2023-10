Nessun turno di riposo per Denzel Dumfries. Archiviata la sconfitta contro la Francia, l'Olanda si prepara all'insidiosa trasferta in Grecia, nella gara valida per le qualificazioni al prossimo Europeo: il terzino dell'Inter, come ufficializzato poco fa dalla selezione Oranje, parte di nuovo titolare a tutta fascia sulla destra anche nella sfida di Atene, al via alle ore 20.45.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!