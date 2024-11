Riposo totale per Marko Arnautovic nella prima uscita dell'Austria in questa sosta di Nations League. L'attaccante dell'Inter è rimasto in panchina per tutti i 90' nella sfida contro il Kazakistan, vinta dagli austriaci con un comodo 2-0: le reti di Baumgartner e Gregoritsch arrivano entrambe nel primo tempo.

