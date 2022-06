Sono andate in scena stasera diverse sfide di Nationso League, con protagonisti diversi nerazzurri in campo. A cominciare da Olanda-Polonia 2-2, con l’esterno Denzel Dumfries ancora in gol dopo la rete realizzata nella scorsa partita contro il Belgio. 90’ in campo per l’interista. Pareggio anche per la Bosnia di Edin Dzeko contro il Montenegro. 1-1 il risultato finale, con l’attaccante nerazzurro sostituito al 79’ da Demirovic. Infine è stato decisivo Hakan Calhanoglu nella vittoria della Turchia in Lussemburgo. Il nerazzurro ha realizzato un gol su rigore nel primo tempo, venendo poi sostituito da Ozcan al 68’.