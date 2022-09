Marcelo Brozovic e Denzel Dumfries titolari questa sera rispettivamente con Croazia e Olanda nell'ultimo match di Nations League che mette in palio l'accesso alle Final Four. Il centrocampista nerazzurro completa il reparto con Modric e Kovavic nella sfida contro l'Austria, l'esterno di Inzaghi invece è stato ancora confermato da Van Gaal nel match contro il Belgio. Solo panchina per De Vrij: il terzetto difensivo dell'Olanda è composto da Akè, Van Dijk e Timber.