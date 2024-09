Oaktree può essere soddisfatto. Secondo il Sole 24 Ore, infatti, il percorso di risanamento impostato dalla dirigenza guidata dal presidente Beppe Marotta e l’ad Corpotate Alessandro Antonello sta dando i suoi frutti.

Come spiega Marco Bellinazzo, la stagione 2023/24, quella della seconda stella, "ha portato in dote il record storico di fatturato con 473 milioni e un deficit ridotto di 50 milioni, a quota -36 (nella stagione 2020/21 il rosso era stato di 245 milioni), nonostante i costi di produzione per un totale di 464,5 milioni. Dal punto di vista del conto economico, la società nerazzurra si è rimessa in equilibrio anche se sconta tuttora gli oneri finanziari di un indebitamento che andrà progressivamente ridotto, a partire dai 35 milioni all’anno di interessi negativi sul bond da 415 milioni che scade nel 2027). re il modo di eliminare. Una sfida in più per Oaktree Capital Management, nuovo azionista di maggioranza, che dal 22 maggio 2024 ha già provveduto nel corso del primo trimestre dell’esercizio 24/25 a ricapitalizzare il club per 47 milioni, e che ha dato nuovo impulso al progetto di ammodernamento delle infrastrutture sportive. Dalla costruzione di un nuovo e più efficiente stadio passa inevitabilmente il futuro del club nerazzurro: con oltre 70mila spettatori di media, al vertice delle classifiche europee di affluenza, ma con 70/80 milioni annuali di ricavi “da stadio” non altrettanto competitivo. Un discorso analogo a quello del Milan e non a caso negli ultimi mesi tra le due proprietà americane è tornata la sintonia alla ricerca di una soluzione condivisa al comune problema".