Ciro Immobile si sta guardando intorno. Della situazione riguardante il capitano della Lazio scrive oggi Il Messaggero, secondo cui l'attaccante sta riflettendo sul suo futuro, benché abbia un contratto fino al 2026. Potrebbe lasciare la capitale e dopo l'ipotesi Arabia Saudita lui stesso si sarebbe offerto all'Inter, anche se per ora non ha trovato porte aperte.