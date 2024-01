Riecco Steven Zhang. Il presidente manca da luglio in Italia, ma non ha mai smesso di restare in contatto con la squadra e ieri, dopo pranzo, si è collegato via zoom direttamente da Nanchino. Dall'Arabia hanno risposto tutti: allenatore, giocatori e dirigenza. Parole che hanno motivato il gruppo: "Complimenti per la vittoria e il gioco espresso con la Lazio, oltre che per l’ennesima finale che avete raggiunto. Adesso diamo il massimo e lottiamo uniti per vincere questa coppa", il senso del suo discorso come riassunto oggi dalla Gazzetta dello Sport.

Oggi Zhang è il terzo presidente più vincente della storia nerazzurra, dietro a Massimo Moratti con 16 titoli e papà Angelo con 7. L'obiettivo di tutti è raggiungere quel numero sette a fine stagione, con lo scudetto. Intanto Steven sta lavorando al rifinanziamento del prestito in scadenza sempre a maggio: entro la fine di febbraio un indirizzo dovrà essere preso necessariamente.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!