Battere la Real Sociedad stasera per assicurarsi una "scorciatoia" verso Wembley. Questo quanto sostiene la Gazzetta dello Sport: l'Inter vuole chiudere il girone di Champions al primo posto anche per avere un sorteggio più "soft" - come ha detto lo stesso Inzaghi - negli ottavi di finale. E non c'è nulla di male a pensarlo. Col primo posto si eviterebbero i vari Real Madrid, Bayern, City, Arsenal e, probabilmente Barcellona. Che poi l'Inter ormai abbia raggiunto uno status che le consente di rivaleggiare con chiunque è un altro discorso.

C'è anche un calendario da tenere in considerazione, visto che l'andata degli ottavi si giocherà subito dopo i match di campionato con Juve e Roma: meglio evitare ostacoli altissimi. Poi, oltre alle ragioni di campo, ci sono altri motivi che spingono i nerazzurri a centrare il primo posto: c'è la questione del prestigio, c'è quella degli incassi (2,8 milioni a vittoria e tutte le altre piacevoli conseguenze) e c'è quella dell'autostima che può infondere arrivare in testa a un girone complicato. Sognando una scorciatoia per Wembley.