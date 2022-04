Vidal e Caicedo recuperati, Handanovic e Gosens da valutare anche domani (c'è ottimismo per la convocazione) e Bastoni ancora ai box. È questo il bollettino in casa Inter dopo l'allenamento del mattino, a pochi giorni dalla delicata trasferta di Udine. Secondo La Gazzetta dello Sport il centrocampista cileno è il candidato principale a prendere il posto dello squalificato Calhanoglu in mezzo al campo, mentre in difesa dovrebbe spuntarla D'Ambrosio, che completerebbe quindi il reparto con Skriniar e De Vrij.