Le scelte di Inzaghi saranno più chiare tra oggi e domani, ma per l'attacco si va ancora verso il tandem Dzeko-Lautaro come riferisce la Gazzetta dello Sport. Ballottaggio De Vrij-Acerbi in difesa, mentre sulle fasce scalpitano sia Darmian e Gosens che sperano di rimontare su Dumfries e Dimarco. In mezzo, invece, il nodo da sciogliere riguarda Asllani: titolare a Firenze o con il Viktoria Plzen? Gagliardini appare pronto per tornare a disposizione.