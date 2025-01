Petar Sucic è fermo da novembre per la frattura del metatarso rimediata in nazionale, ma mercoledì sera, contro il Milan, per lui sarà almeno virtualmente già aria di derby. Secondo la Gazzetta dello Sport, infatti, è vicino il passaggio del centrocampista all'Inter.

Dirigenti e osservatori di viale della Liberazione - si legge - hanno messo gli occhi su di lui perché il classe 2003 ha talento, caratteristiche tecniche ed età giusta per studiare da regista interista del futuro. La poltrona del vice Calha sarebbe già occupata da Asllani, ma il rendimento discontinuo dell’albanese ha spinto il club a guardarsi intorno e sondare il terreno con il gioiello della Dinamo, che in questa Champions ha giocato poco (causa infortunio) ma si è fatto notare: 2 gol in 3 presenze.

Trattativa non ancora chiusa, ma strada in discesa: secondo la rosea, l’Inter ha il gradimento del giocatore.